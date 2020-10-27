Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями

Заступник голови партії, член політради "Голосу" Сергій Притула підбив підсумки виборчої кампанії, оцінив результати виборів і зробив прогнози щодо подальшої роботи.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував "кожному, хто віддав свій голос на дільницях за мене особисто і за нашу команду до Київради", волонтерам і колегам.

"Я відчував вашу підтримку на тлі доволі агресивної та брудної піар-кампанії, яку розгорнули проти мене політичні опоненти. Ви мотивували не опускати рук і торувати свій шлях! І ми, попри все, отримали свою фракцію у Київраді. Ми завели туди людей, які стануть Вашими голосами у боротьбі зі свавіллям корупціонерів та забудовників! І я буду і далі розраховувати на Ваше плече у допомозі нашим депутатам. Бо, тільки у тісній взаємодії громади та депутатського активу, така боротьба дасть свої плоди", - пише Притула.

Є в пості слова вдячності і тим, хто не проголосував за Притулу.

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"Це означає, що у мене попереду ще дуже багато роботи, щоб достукатись до Ваших сердець!

За відсутності таких каналів комунікації, які були доступні для тих політсил за якими стоять впливові фінансово-промислові групи, у мне залишалось, фактично, два ресурси: соцмережі та особисте спілкування. Я радий був пройти цю кампанію "на ногах" по всьому Києву та зустрічатись з Вами у кожному районі. Це дозволило краще Вас почути і заглибитись у Ваші проблеми.

Далі наш депутатський корпус працюватиме над їх вирішенням. І я не збираюсь відпускати їх роботу у вільне плавання", - запевнив політик.

Він також констатував, що "на сьомому році війни в столиці воюючої країни можливий такий високий результат представника відверто проросійської політсили", і закликав задуматися про спільну боротьбу "за викорінення таких колабораціоністів з політичної карти України".

На думку Притули, непочатий край і в роботі щодо явки. "Звичайно, фактор пандемії вплинув на явку. Але куди більше на відвідуваність дільниць вплинули тотальна зневіра людьми у тому, що вони можуть своїм голосом на щось впливати, та незнання того, які повноваження, завдяки децентралізації, перейшли від центральної влади на місця. Просвітницька робота по цих питаннях – це вкрай важливо! Особливо серед молоді, яка вкотре програла ці вибори дисциплінованим виборцям пенсійного віку", - упевнений політик.

Він привітав Володимира Кличка з перемогою і побажав одужання. "Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції", - зазначив Притула.

"Все, що не вбиває, робить сильнішим!

Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу!Насправді, все тільки починається!", - заявив заступник голови партії, член політради "Голосу" Сергій Притула.

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