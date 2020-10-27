Конституційний суд скасував "незаконне збагачення" і позбавив повноважень НАЗК, - Лещенко

Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і скасував антикорупційну реформу.

Про це повідомив у Telegram колишній журналіст, а тепер член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. Проєкт було роздано вранці і проголосовано. Такого не було навіть за Януковича. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий", - повідомив Лещенко.

За даними джерел Інтерфакс-Україна, Конституційний суд України прийняв рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

"На закритій частині засідання було прийнято рішення, яке набирає законної сили. Певні положення визнано неконституційними", - сказало джерело в КС, при цьому зазначивши, що конституційність цілої низки положень ще вивчатиметься, оскільки суд виніс ухвалу про виділення справи в окреме провадження.

Водночас, співрозмовник агентства не уточнив, про що саме йдеться в рішенні і які саме положення антикорупційного законодавства КС визнав неконституційними.

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