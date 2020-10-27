Словенія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила з послом Словенії в Україні Томажем Менціном питання створення Кримської платформи і мілітаризацію Росією окупованого Криму. Джапарова висловила вдячність за підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи", - говориться в повідомленні.

Під час зустрічі Джапарова детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону та перетворенні окупованого Криму на російську військову базу.

Водночас вона заявила про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму та наголосила на важливості уваги міжнародної спільноти до релігійних свобод і утисків на окупованому півострові.

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Зазначається, що сторони обговорили насичений порядок денний двосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій, а також підтвердили обопільну готовність тісно взаємодіяти в рамках ООН, ОБСЄ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес.

Зв свого боку посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року, а також запевнив, що Любляна продовжуватиме реалізацію заходів на підтримку програми децентралізації в Україні.

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