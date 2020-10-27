Заарештованого у Мінську політтехнолога Шклярова після дзвінка Помпео було звільнено, - адвокат
Про це повідомив адвокат політв'язня Антон Гашинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.
За словами правозахисника, Шкляров все ще перебуває під слідством і має підписку про нерозголошення. Захист політтехнолога написав клопотання про дозвіл на виїзд раніше, але те, що його задовольнили, на думку Гашинського, є наслідком дзвінка Майка Помпео.
Зараз Віталій поїхав до своєї сім'ї, де планує перебувати до одужання після зараження коронавірусом. Однак, пізніше політтехнолог все ж планує повернутися до Мінська, оскільки його мати перебуває на лікуванні в одній із лікарень міста.
25 жовтня держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він закликав звільнити громадянина США Віталія Шклярова і підтримав білоруську опозицію.
Що відомо про Віталія Шклярова? Віталій Шкляров - російський політтехнолог родом з Білорусі, має американське громадянство. Зокрема Шкляров працював із Ксенією Собчак на президентських виборах 2018 року і в Грузії. Зараз він одружений зі співробітницею Держдепартаменту США і готувався переїхати на нове місце роботи дружини - в Україну.
29 липня Шклярова затримали в Гомелі білоруські силовики за те, що він нібито співпрацював з політичною опозицією в країні. Сам він свою провину не визнає. Його адвокат Антон Гашинський стверджує, що Шклярова утримували в СІЗО в нелюдських умовах.