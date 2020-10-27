Рішення Окружного адмінсуду щодо НАБУ не є остаточним, а підстави для звільнення директора НАБУ не можуть бути змінені судом, - ОП
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
"З відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржено. З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюська, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз підкреслимо, що це є важливою складовою ефективного і прогресивного розвитку нашої держави", - сказано в заяві на сайті ОП у вівторок.
В Офісі президента наголосили, що винятковий перелік підстав для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України міститься в чинному законодавстві. "Цей перелік може бути змінений тільки за рішенням Верховної Ради України, а не суду", - вказується в повідомленні.