Скасування КС кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - убивство всієї системи декларування, - нардеп "Голосу" Устінова
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Схоже "слугам" і іншим депутатам не хочеться пояснювати, звідки в декларації після року роботи в парламенті з'являються захмарні цифри, елітні авто і квартири.
Таку думку в Facebook висловила народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
"Реванш вже в хаті, поки ми дораховуємо голоси на місцевих [виборах], Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Це вбивство всієї системи декларування, адже тепер можна писати, що ти безхатченко, мати офшори - і за це все - максимум штраф. Схоже "слугам" і іншим депутатам не хочеться пояснювати, звідки в декларації після року роботи в парламенті з'являються захмарні цифри, елітні авто і квартири", - зазначила нардеп.
Нагадаємо, Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".