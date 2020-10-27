Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков

Голова Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва Арсен Аваков зустрівся із гендиректором компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржем. Перемовини відбулися за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Франція в Україні Ет’єна де Понсена та гендиректора "Укрзалізниці" Володимира Жмака. За дорученням президента України Володимира Зеленського, сторони обговорювали перспективи реалізації проекту постачання електричних локомотивів Alstom із частковою локалізацією їх виробництва і технічного обслуговування в Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

Проєкт започатковано у вересні 2018 року, коли Alstom і "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння, який офіційно закріплює співпрацю з надання та обслуговування електричних локомотивів. Фінансова модель проекту передбачає залучення кредитних коштів Держказначейства Франції та інших джерел.

"Ми довго напрацьовували деталі спільного з французькою стороною проєкту і найближчим часом можемо вийти на підписання міжурядової угоди, яка повністю буде задовольняти потреби України. В тому числі з урахуванням вимог поставлених Президентом України в частині локалізації виробництва на українських підприємствах" - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він з українського боку очолює Змішану міжурядову комісію з економічного співробітництва. Її головою від Франції є міністр економіки і фінансів Бруно ле Мер. Наприкінці листопада 2020 року заплановано її чергове засідання.

"Ми маємо дуже застарілий парк локомотивів і нам стратегічно необхідно його оновлювати. На даному етапі ми зацікавлені у 50-ти двосистемних електровозах здатних транспортувати від 5500 до 6000 тон вантажу. Ці локомотиви потрібні нам з довгостроковою системою технічного обслуговування і локалізацією виробництва в Україні. На другому етапі ми зацікавлені отримати односистемні локомотиви" - повідомив під час переговорів гендиректор "Укрзалізниці" Володимир Жмак.

Гендиректор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж запевнив, що вона зможе бути надійним та довгостроковим партнером для Укрзалізниці та України.

"На ринку ми працюємо вже багато років, і можемо задовольнити потреби Укрзалізниці. Alstom має досвід роботи на ринках із локалізацією виробничих та сервісних потужностей. Це посилює нашу кооперацію та створює нові робочі місця. Зокрема, ми так працюємо у Казахстані та Південній Африці. - сказав він.

Посол Франції Ет’єн де Понсен відзначив, що за останні два роки із врахуванням активної реалізації вертолітного (Airbus Helicopters) і корабельного (ОСЕА) проектів з МВС України, гуманітарного проекту покращення водозабезпечення Маріуполя з перспективою його поширення на Луганську область, загальна вартість всіх економічних програм співробітництва між Україною і Францією становить солідні 800 мільйонів євро.

Alstom – це велика французька машинобудівна компанія, один із світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту. Компанія випускає енергогенеруюче обладнання, залізничні локомотиви (тепловози СС 72000, СС 72100 та ін), швидкісні електропоїзди серій TGV і AGV, швидкісні електропоїзди серії Pendolino (розробка Fiat Ferroviaria), трамваї (TGV, Eurostar, Citadis), електрофільтри для промислового виробництва, раніше також мала у своєму складі суднобудівний підрозділ, проданий в 2006 році.