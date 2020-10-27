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Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з міланським "Інтером"

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Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з міланським "Інтером"
У 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві зіграв унічию 0:0 з міланським "Інтером".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 61), Корнієнко, Маркос Антоніо, Майкон, Соломон, Тете, Марлос (Алан Патрік, 88), Дентіньо (Тайсон, 15)

"Інтер": Ханданович, Бастоні, де Врей, Д'Амброзіо (Дарміан, 79), Янг (Пінамонті, 85), Хакимі, Відаль (Еріксен, 79), Брозович, Барелла, Мартінес (Перішич, 71), Лукаку

Топ коментарі

  • YU ST
    "Вчера были аннулированы все результаты российского биатлонного героя Евгения Устюгова на Играх 2014 года. Он был осужден Спортивным арбитражным судом за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское золото в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года", - пишет Сэтер.
    Несложно догадаться, что победительницей после пересмотра результатов стала сборная Норвегии, добывшая в Сочи 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград и подвинувшая на вершине пьедестала "униженную и разоблаченную Россию".
  • Vladislav Maximenko
    Взять с Реалом и Интером 4 очка не каждый ТОП клуб сможет
  • Олег Анатолиевич
    Украина рада! Шахтарик молоток!
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