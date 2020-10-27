СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам. ДОКУМЕНТ

Єгор Клецов ще недавно був кандидатом від "Слуги народу" на виборах до Миколаївської міської ради. Він зняв свою кандидатуру після розголосу, яку отримала його діяльність щодо підтримки "Л/ДНР".

Про це в Facebook нагадала нардеп "Голосу" Софія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

Вона також подала "короткий перелік його досягнень":

1) Виступав на Новоросія ТБ;

2) Збирав і возив гуманітарну допомогу у військові госпіталі так званої "ДНР" на окупованих територіях;

3) Називав "трьома сторонами конфлікту" Україну, ДНР і ЛНР, спростовував участь Росії у цьому конфлікті, називав російську-українську війну "громадянський конфліктом".

"Написала звернення в Службу безпеки України з проханням відкрити кримінальну справу проти Клєцова за статтею 111 ККУ - державна зрада. Не уявляю, як такі люди взагалі можуть досі уникати уваги органів досудового розслідування, не кажучи вже про те, щоб отримувати місця у місцевих списках партій, які декларують свою "проукраїнськість" і вектор на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Сьогодні прийшла відповідь від СБУ - наразі не вбачають в діяльності пана Клєцова жодних ознак державної зради, але беруть інформацію до відома", - повідомила вона, додавши фото відповіді СБУ до посту.





Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новоросія". Пізніше стало відомо, що він вирішив відмовитися від участі у виборах.