Новини • Місцеві вибори-2020

СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам. ДОКУМЕНТ

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Єгор Клецов ще недавно був кандидатом від "Слуги народу" на виборах до Миколаївської міської ради. Він зняв свою кандидатуру після розголосу, яку отримала його діяльність щодо підтримки "Л/ДНР".

Про це в Facebook нагадала нардеп "Голосу" Софія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

Вона також подала "короткий перелік його досягнень":

1) Виступав на Новоросія ТБ;
2) Збирав і возив гуманітарну допомогу у військові госпіталі так званої "ДНР" на окупованих територіях;
3) Називав "трьома сторонами конфлікту" Україну, ДНР і ЛНР, спростовував участь Росії у цьому конфлікті, називав російську-українську війну "громадянський конфліктом".

"Написала звернення в Службу безпеки України з проханням відкрити кримінальну справу проти Клєцова за статтею 111 ККУ - державна зрада. Не уявляю, як такі люди взагалі можуть досі уникати уваги органів досудового розслідування, не кажучи вже про те, щоб отримувати місця у місцевих списках партій, які декларують свою "проукраїнськість" і вектор на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Сьогодні прийшла відповідь від СБУ - наразі не вбачають в діяльності пана Клєцова жодних ознак державної зради, але беруть інформацію до відома", - повідомила вона, додавши фото відповіді СБУ до посту.

СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від СН Клецова, що виступав на Новоросія ТВ і возив допомогу окупантам 01
СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від СН Клецова, що виступав на Новоросія ТВ і возив допомогу окупантам 02

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новоросія". Пізніше стало відомо, що він вирішив відмовитися від участі у виборах.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    это просто пздц
  • Andriy Kalnyshevsky
    Це все просто прекрасно.... І Слуга урода и наваросія і нівчом невінуват
  • metal35
    Это реально полный п""здец!?
    Вот скажите где вообще такое возможно?
    Етих зеленых мразей будет отсреливать и сжигать.все к этому идет.
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