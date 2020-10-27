СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам. ДОКУМЕНТ
Про це в Facebook нагадала нардеп "Голосу" Софія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.
Вона також подала "короткий перелік його досягнень":
1) Виступав на Новоросія ТБ;
2) Збирав і возив гуманітарну допомогу у військові госпіталі так званої "ДНР" на окупованих територіях;
3) Називав "трьома сторонами конфлікту" Україну, ДНР і ЛНР, спростовував участь Росії у цьому конфлікті, називав російську-українську війну "громадянський конфліктом".
"Написала звернення в Службу безпеки України з проханням відкрити кримінальну справу проти Клєцова за статтею 111 ККУ - державна зрада. Не уявляю, як такі люди взагалі можуть досі уникати уваги органів досудового розслідування, не кажучи вже про те, щоб отримувати місця у місцевих списках партій, які декларують свою "проукраїнськість" і вектор на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Сьогодні прийшла відповідь від СБУ - наразі не вбачають в діяльності пана Клєцова жодних ознак державної зради, але беруть інформацію до відома", - повідомила вона, додавши фото відповіді СБУ до посту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новоросія". Пізніше стало відомо, що він вирішив відмовитися від участі у виборах.