Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС
Про це йдеться в заяві Офісу президента у зв'язку з рішенням Конституційного суду про систему декларування доходів і майна чиновників і депутатів, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності. Закон в Україні – один для всіх. Навіть для тих політичних сил і діячів, яким кортить підірвати систему електронного декларування", - заявили в ОП.
В Офісі президента вказали, що Україна створила систему електронного декларування та контролю статків посадовців і депутатів, і елементами цієї системи є не лише обов’язок визначених законом осіб декларувати майно та доходи, а й відповідальність за недостовірне декларування, а також контрольні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
"До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства. Це суттєво вплинуло на формування в країні нових принципів політики та практики державного управління. Вважаємо це фундаментальним надбанням держави", - отмечается в сообщении.
Офіс президента підкреслює, що "немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці".
"На жаль, в Україні все ще є "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже – чесними. Але, незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", - заявили в ОП.
В Офісі президента очікують публікації повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. "Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. Але остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, є також і прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. Невід’ємною частиною цього прагнення є обов’язок подолати корупцію в Україні, зробивши національну політику чистою", - заявили в ОП.
Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний суд України прийняв рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.