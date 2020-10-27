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Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова

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Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова
Велика Британія висловила готовність до подальших консультацій щодо питання концепції створення платформи з деокупації Криму.

Про це сказала посол Мелінда Сіммонс під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter останньої.

"Мелінда Сіммонc висловила підтримку концепції Кримської платформи і готовність до подальших консультацій з цього питання, додавши, що Велика Британія залишається відданою захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні МЗС України.

Під час зустрічі сторони також обговорили важливість підвищення уваги міжнародної спільноти в кримському питанні, а також бачення української сторони "щодо створення та роботи Кримської платформи в умовах погіршення ситуації з правами в Криму і мілітаризації Росією Азово-Чорноморського регіону".

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Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова 01

Нагадаємо, раніше посол Словенії Томаж Менцін повідомив, що підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи.

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Топ коментарі

  • Михаил Дьяченко da564dc1
    Никакая платформа, никакие санкции, свержение ***** и воцарение Навального/Каспарова/Макаревича не вернут Крым. Только война может его вернуть. Все эти платформы - пустая трата времени и денег.
  • Alex Alexander c557fb88
    Война, в Вашем контексте, не вернет Крым. Там возврощать бедут нечего и некому.
  • Михаил Дьяченко da564dc1
    В моём контексте будет как в 1855, только без возвращения Крыма Орде.
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