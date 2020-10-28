Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано CTVBY.
Лукашенко заявив, що метою протестувальників було захоплення центру столиці. Однак після того, як їм це не вдалося, вони пішли в спальні райони.
"Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов з діточками на вулицю. Це нормально хіба, коли натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий - сотні людей кинулися в ці райони? Що треба було робити поліції? Це був мій наказ, щоб убезпечити людей", - сказав Лукашенко.
Він зазначив, що демонстранти почали відкривати квартири громадян.
"Кинулися в ці квартири, довелося з квартир витягувати цих наркоманів. Це ненормально, це нетерпимо", - додав він.
Нагадаємо, 25 жовтня в Білорусі був останній день народного ультиматуму, поставленого Тіхановською Лукашенку. Того дня лише в Мінську на 11-й протестний марш вийшло понад 100 тисяч людей.