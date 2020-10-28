На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце

Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.