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На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце

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Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать офіційні цифри, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії

Згідно з оприлюдненими підрахунками 98,49% бюлетенів, Гунько проходить у парламент - за нього віддали свої голоси 33,86% виборців (20 842 голоси).

На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,91% виборців (19 641 голос).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,81% голосів і посідає третє місце.

На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг слуга народу Гунько. Ляшко посів друге місце 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду по 208 округу: опрацьовано 93% протоколів, "слуга народу" Гунько - 34%, Ляшко - 31,8%

Топ коментарі

  • Bastian - Bastian
    Таким образом задний привод оказался хуже даже самого поганого турбопривода На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 4099
  • Dima L
    В цей раз Ляшко виграв авіаекскурсію над Парижем.
  • Horvi Hor d3d97a8c
    А вот тут я бы за скотыняку проголосовал. Всяко лучше, чем *******...
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