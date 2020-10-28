Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%, - ВООЗ

У деяких країнах Європи протягом останнього тижня значно зросла добова кількість нових випадків зараження коронавірусом і летальних випадків серед пацієнтів із COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, повідомляє BBC.

За словами Гарріс, у Європі спостерігається інтенсивне і тривожне зростання випадків зараження коронавірусом і смертей унаслідок хвороби.

Зокрема, ситуація ускладнилася у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, РФ та Франції.

Добова кількість смертей у Європі від COVID-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, а кількість випадків інфікування - на третину, зазначила Гарріс.

Водночас вона висловила стурбованість у зв'язку з переповненням лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з COVID-19 попри загалом більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

Як повідомлялося, у світі кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, з них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 осіб.

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