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Посли США, ЄС та Японії зустрілися з главою КС Тупицьким після ухвалення судом рішення про позбавлення повноважень НАЗК

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Посли США, ЄС та Японії зустрілися з главою КС Тупицьким після ухвалення судом рішення про позбавлення повноважень НАЗК
Глави посольств США, Японії і Євросоюзу у вівторок, 27 жовтня, зустрілися з головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".

Цього ж дня КСУ на закритому засіданні скасував низку положень антикорупційної реформи.

Як свідчать повідомлення, західні дипломати дали главі КСУ зрозуміти, що антикорупційні реформи важливі для співпраці України з США та ЄС.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікаас назвав зустріч із Тупицьким і тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін плідною.

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"Ми обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема важливість прозорості та збереження досягнень, досягнутих після Революції Гідності 2014 року", - написав дипломат на своїй сторінці у Twitter.

Посольство США опублікувало таку ж заяву на своїй сторінці у Facebook.

Водночас пресслужба КСУ розповсюдила повідомлення про те, що Тупицький обговорив з дипломатами "низку питань діяльності Конституційного суду в аспекті відповідності конституційним правилам і принципам мети створення та завдань системи антикорупційних органів".

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    На зекретина надежды уже никакой пошли и вставили тупицкому лично))))
  • trawler_tug
    Послы отреагировали оперативно. А президент страны молчит и скорее всего играется с листочками своего пустопорожнего опроса
  • Ан Мур
    Скоріш за все, передали Тупіцкому, що вони, ці судді КС - перші, хто втратить безвіз... і навіть візи в Британію, США, Канаду, Японію, Корею... І навіть на Мальдіви...
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