Від початку року прибуток міжнародного туризму скоротився на $730 млрд, - ООН

За перші 8 місяців 2020 року через пандемію коронавірусу прибуток міжнародного туризму впав на 730 млрд доларів - це у вісім разів більше, ніж показники під час глобальної кризи в 2009 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Всесвітня організація туризму ООН.

Через закриття кордонів туристичний потік впав на 70% (700 млн туристів) порівняно з 2019 роком, коли було зростання на 3,7%. Найбільше туристів у 2020 році втратив Азіатсько-Тихоокеанський регіон - 79%, далі йдуть Африка та Близький Схід - 69%, Європа - 68% та Американський регіон - 65%.

Фахівці зауважують, що повноцінному відновленню міжнародного туризму найбільше заважають обмеження на в'їзд і виїзд у країни і повільна боротьба з пандемією коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%, - ВООЗ