На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони

Станом на 26 жовтня на строкову службу в армію призвали 5406 осіб, що становить 40% від запланованого обсягу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на інформаційне агентство АрміяInform.

"Станом на 26 жовтня до війська призвано 5406 осіб - це 40 відсотків від запланованого. З них до ЗС України призвано 3959 осіб, до інших військових формувань — 1447 юнаків", — зазначив виконувач обов’язків начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Дмитро Вастьянов.

За його словами, призов триває згідно із затвердженими планами відправок.

"Західний регіон України на 42% виконав план, північний — на 41%, південний на 39%, східний — на 38%", — додав офіцер.

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Під час весняного призову цього року через відсутність транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом — коли призовники, наприклад, з західного регіону спрямовувались до навчальних центрів, розташованих у тому ж регіоні.

"Нині транспортне сполучення в країні працює, тому ми дотримуємося затверджених раніше планів і перерозподіл молодого поповнення між навчальними центрами поки не здійснюється", — зауважив підполковник Дмитро Вастьянов.