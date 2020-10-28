Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.
"На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
"Перебуваючи в готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.