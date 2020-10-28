Трамп заявив про військову перевагу США над Росією: Усі нам заздрять

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай відчувають заздрість через військову могутність США.

Таку думку він висловив під час виступу в штаті Вісконсін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Ми перевершуємо всіх у світі за військовою силою. Росія, Китай, усі решта, вони нам заздрять", - сказав він, додавши, що американська ядерна зброя перебуває у "своїй найкращій формі", і висловив сподівання, що її не доведеться використовувати.

У вересні Трамп звинуватив Росію у викраденні інформації про технології гіперзвукової зброї в адміністрації попереднього глави держави Барака Обами. Однак, за його словами, зараз у Вашингтона є значно більш швидка ракета.

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У травні Трамп анонсував створення суперракети. За його словами, країна створює "неймовірну" військову техніку небаченого раніше рівня. Він пояснив, що у США немає вибору, їм доводиться це робити, з огляду на противників держави. Американський лідер розповів, що нова ракета буде в 17 разів швидшою, ніж усі існуючі на цей момент аналоги.