СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляється в щоденному звіті № 256/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 жовтня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість із яких сталися в районах на північ від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Нагадується, що за попередній звітний період Місія зафіксувала на Донеччині 7 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження.

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"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили в СММ.

Добою перед цим на Луганщині Місія зафіксувала 10 таких порушень (постріли зі стрілецької зброї).

Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1903 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 573 вибухи, 30 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 16 спалахів дульного полум’я та 23 освітлювальні ракети, а також 1261 чергу і постріл).

Також СММ ОБСЄ виявила майже 200 одиниць озброєння, половину з якого становлять танки, розміщені за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей.

"Місія також зафіксувала 193 одиниці озброєння, розміщені за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей - усі на полігонах", - йдеться у звіті.

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Серед виявленого озброєння – майже 100 танків, а також буксирувані та самохідна артилерія, зенітно-ракетні комплекси. Техніка була зафіксована 20, 25 та 26 жовтня.