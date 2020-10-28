Новини • Коронавірус і карантин

В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки

12 19572
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки
В Україні станом на ранок середи, 28 жовтня, зафіксовано 7474 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 363 075 осіб.

Також читайте: COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (635), Одеській (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській (497), Львівській (398) та Чернівецькій (392) областях.

За добу одужали 3306 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 148 642 особи. Протягом минулої доби померли 165 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6755 осіб. Всього в Україні станом на ранок 28 жовтня на COVID-19 хворіють 207 678 осіб, що на 4003 особи більше, ніж добою раніше.

В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 01
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 02
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 03
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 04
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 05
В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки 06

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Он такой врач как Зеленский президент! В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки - Цензор.НЕТ 6349
  • Yuriy Smith
    Посмотрев на все эти рожи, хочется наблевать в урну.
    Почитав названия партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
    Пойдя на выборы, хочется заразиться.

    Явка и так была очень высокой, учитывая то шо я написал то.
  • Ksenia VB
    Та ти що...
    І хто це сказав ?
    Смішно читати від тебе про людину, яка домоглась найкращих результатів на посту президента.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини