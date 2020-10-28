В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки

В Україні станом на ранок середи, 28 жовтня, зафіксовано 7474 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 363 075 осіб.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (635), Одеській (567) областях, Києві (563), Дніпропетровській (497), Львівській (398) та Чернівецькій (392) областях.

За добу одужали 3306 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 148 642 особи. Протягом минулої доби померли 165 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6755 осіб. Всього в Україні станом на ранок 28 жовтня на COVID-19 хворіють 207 678 осіб, що на 4003 особи більше, ніж добою раніше.











