Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК

Голосіївський райсуд Києва відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦПК в Facebook.

"Поки рахують результати виборів, Голосіївський райсуд Києва під шумок відпустив з-під варти експоліцейського Левандюка. Ця людина - фігурант справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику. Сторона обвинувачення просила продовжити йому утримання під вартою, проте суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що рішення винесла така собі суддя Олександра Колдіна (на фото).

Фото: ЦПК / Facebook

"У 2018 році вона не пройшла оцінювання та її повинні були звільнити, але ні! Вища Рада Правосуддя (хто б сумнівався) майстерно відмазала Колдіну і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою "роботу" по 600 000 грн на рік", - повідомили в ЦПК.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані. 22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.