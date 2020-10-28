Унаслідок зіткнення автомобіля з відбійником на Сумщині загинули чотири особи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

ДТП сталася сьогодні, приблизно о 3:15, між селами Собичеве і Макове Шосткинського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо встановлено, що 20-річний водій автомобіля "Ауді", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з відбійником. Унаслідок чого водій і три його пасажири від травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили в Шосткінську ЦРЛ.

Нині проводиться огляд місця події. Поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

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