COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 635, Одещина - 567 та Київ - 563
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 28 жовтня в Харкові і Харківській області на коронавірус захворіли 635 осіб.
Загальна кількість інфікованих - 34 441 особа.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 515 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 6497 пацієнтів.
Станом на 28 жовтня кількість активних хворих на Харківщині становить 27 429 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Харкові і Харківській області було зафіксовано 12 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 741 особу.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська область та м.Київ.
Так, в Одеській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 567 осіб. Загальна кількість інфікованих - 23 207. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 351 особа, за минулу добу - 13. Від початку епідемії одужали 3272 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 19 584.
У Києві на коронавірус захворіли 563 особи. Загальна кількість інфікованих становить 35 450 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 721 особа, за минулу добу - 15. Від початку епідемії одужали 12 146 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві становить 22 583 особи.