За добу на COVID-19 захворіли 300 дітей і 475 медиків, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 7 474 людини, з них 300 дітей і 475 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 7 474 людини, з них 300 дітей і 475 медичних працівників. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 165 летальних випадків. При цьому одужали 3 306 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, в цілому за весь час пандемії в Україні захворіли 363 075 осіб, з них 21 143 дитини, а також 22 287 медпрацівників.

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