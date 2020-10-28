У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов

В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 1100 осіб. Станом на сьогодні на лікарняних ліжках у лікарнях України перебуває 25 424 пацієнти, з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на COVID-19. Усі ці пацієнти або середньої тяжкості, або важкі", - сказав Степанов.

"Кількість хворих на лікарняних ліжках продовжує зростати. ... Максимальна кількість ліжок, які ми можемо виділити для лікування COVID-19, 52 тис.", - додав міністр.

Також читайте: В Україні рекорд за смертями від COVID-19 за добу - померли 165 осіб, 3306 - одужали, виявлено 7474 нові випадки