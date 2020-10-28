НАБУ і САП повідомили про підозру керівництву порту "Южний" у завданні підприємству збитків на 47,5 млн грн
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці викрили схему заволодіння грошовими коштами шляхом закупівлі товарів за свідомо завищеними цінами, яка діяла в порту протягом 2017-2018 рр. і завдала підприємству збитків на суму 47,5 млн грн.
Слідством встановлено, що один із чинних керівників ДП "МТП "Южний" разом з ексзаступником директора цього ж ДП і керівником приватної компанії діяли в змові і залучили для реалізації своїх планів ще деяких осіб - директорів і працівників приватних компаній.
"Ця схема дозволяла їм повністю контролювати весь процес закупівлі - від формування потреби в закупівлі та складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, - щоб у результаті забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. У ході досудового розслідування встановлено проведення 29 таких тендерів", - наголошується в повідомленні.
Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників директора та ексзаступнику директора ДП "МТП "Южний", семи колишнім директорам приватних компаній і двом чинними співробітницям приватних фірм.
Нині посадових осіб порту затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.