НАБУ і САП повідомили про підозру керівництву порту "Южний" у завданні підприємству збитків на 47,5 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру 11 особам, викритим в організації корупційної схеми, зокрема представникам чинного та екскерівництва ДП "Морський торговельний порт "Южний".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці викрили схему заволодіння грошовими коштами шляхом закупівлі товарів за свідомо завищеними цінами, яка діяла в порту протягом 2017-2018 рр. і завдала підприємству збитків на суму 47,5 млн грн.

Слідством встановлено, що один із чинних керівників ДП ​​"МТП "Южний" разом з ексзаступником директора цього ж ДП і керівником приватної компанії діяли в змові і залучили для реалізації своїх планів ще деяких осіб - директорів і працівників приватних компаній.

"Ця схема дозволяла їм повністю контролювати весь процес закупівлі - від формування потреби в закупівлі та складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, - щоб у результаті забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. У ході досудового розслідування встановлено проведення 29 таких тендерів", - наголошується в повідомленні.

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Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників директора та ексзаступнику директора ДП "МТП "Южний", семи колишнім директорам приватних компаній і двом чинними співробітницям приватних фірм.

Нині посадових осіб порту затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.