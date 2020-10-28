Системне руйнування корупцією владних структур загрожує національній безпеці, - глава СБУ Баканов
Про це Баканов повідомив на оперативній нараді з генеральним прокурором Іриною Венедіктової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.
"Випадки системного руйнування корупцією владних структур є загрозою національній безпеці. І власне, саме таким випадкам протидіє Служба безпеки. Це конкретні розслідування за матеріалами СБУ, які доходять до обвинувальних вироків. По ним є цілком прикладні санкції – звільнення з посад і позбавлення волі", – зазначив Баканов.
За його словами, за матеріалами Служби безпеки України з початку 2020 року було розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів та повідомлено про підозру 679 особам. Також 104 особи засуджені і 143 посадові особи звільнені.
Зазначається, що в органах влади різних рівнів СБУ виявлено найбільше корупційних правопорушень.
"Зокрема, йдеться про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості. Серед них – підозру повідомлено колишньому голові Кіровоградської ОДА за вимагання хабаря у розмірі 1,3 млн грн, окремо ліквідовано масштабну схему з видачі незаконних дозволів у ДАБІ, яка функціонувала роками", - наголосили в СБУ.
Також було розпочато 208 кримінальних проваджень за фактами корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів.