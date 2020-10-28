У психлікарні в окупованому Криму зафіксовано спалах COVID-19: понад 80 хворих
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомила так звана глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусної інфекції 28 жовтня.
"У Сімферополі було оперативно розгорнуто "ковідний" госпіталь на 60 ліжок у психоневрологічній лікарні №1 ім. Балабана в зв'язку з епідситуацією. На території лікарні зареєстровано групове захворювання - там 81 постраждалий. Практично половина з них - медичні працівники, 56 осіб - це особи без клінічних проявів", - розповів вона.
Причиною спалаху Пеньковська назвала "низьку настороженість медперсоналу".
"При прийомі на лікування до зазначеної установи від хворих не вимагали дані щодо обстеження на COVID-19, хоча це обов'язкова умова", - сказала вона.
Вона зазначила, що триває епідрозслідування за цим фактом.