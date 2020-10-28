Продаж квитків у міста "червоної зони" відновили через дотримання "Укрзалізницею" карантинних вимог, - Криклій

У поїздах можуть повернути заповненість місць у шаховому порядку, якщо буде відповідна рекомендація МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Більшість обмежень зняли, бо на "Укрзалізниці" дотримуються карантинних вимог. Зокрема, немає скупчення людей, як, наприклад, під час міжміських чи внутрішньообласних автобусних перевезень. Там контролювати це значно важче. Щодо електричок, то треба обмежувати кількість пасажирів, які заходять до вагонів - є посадкові місця. Треба більш дієво здійснювати цей контроль", - наголосив Криклій.

На запитання, чи можуть у потягах повернутися до заповненості місць у шаховому порядку, він відповів, що цілком ймовірно, якщо буде відповідна рекомендація МОЗ.

Криклій також наголосив, що на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" може призначити додаткові потяги за популярними напрямками.

"Пасажирські перевезення досі не вийшли на стовідсоткову завантаженість, як було минулого року. Додаткові потяги за популярними напрямками - це цілком ймовірно. Зауважу, що пасажири мають тепер можливість купувати квитким за 90 днів, а тому можна заздалегідь планувати поїздки", - каже Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький та інші міста "червоної зони".

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