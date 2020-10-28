За добу в ЗСУ виявлено 101 випадок коронавірусу, хворіють 1390 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 28 жовтня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 1390 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявлено 101 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 25 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 7 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, 65 військовий мобільний госпіталь та Старокостянтинівська ЦРЛ – по 3 військовослужбовці, Житомирський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Миколаївський військовий госпіталь, 66 військовий мобільний госпіталь та Смілянська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю, Київська міська лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 76 осіб (Київська область – 18 військовослужбовців та 6 працівників ЗС України, Одеська область – 10 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Хмельницька та Донецька області – по 5 військовослужбовців, Вінницька область – 4 військовослужбовці, Харківська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Тернопільська область – 3 військовослужбовці, Черкаська, Івано-Франківська та Полтавська області – по 2 військовослужбовці, Чернігівська, Миколаївська, Львівська та Кіровоградська області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 3828 осіб, летальних випадків – 14. На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 356 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 74 особи.

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