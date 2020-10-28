650 000 доз вакцини проти грипу завезуть в Україну до грудня, - Степанов

Світові виробники тільки почали поставку в Україну вакцин проти грипу. У жовтні та листопаді в країну планують ввезти 650 тис. доз вакцини.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року загальна кількість вакцин, які збираються завезти на наш ринок світові виробники, це більш ніж 650 000 доз. Це приблизно 500 000 доз "Ваксигрип Тетра" (виробник - "Санофі Пастер"), вакцини виробника "Грін Крос Корпорейшн" і вакцини "Абботт Біолоджікалз Б.В." з Нідерландів. Усі ці вакцини будуть завезені протягом жовтня-листопада. Вже почалися поставки цієї вакцини, і вже вакцина з'являється в аптеках і медичних закладах", - сказав Степанов.

За словами міністра, минулого року щеплення проти грипу зробили 238 тис. українців.

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"Крім того, у нас є відповідні кошти, які передбачені в бюджеті, і ми зараз закуповуємо вакцину за бюджетні кошти, для того, щоб провести імунізацію, щеплення груп ризику, в тому числі медичних працівників, які працюють із хворими на коронавірус", - додав Степанов.