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Колективного імунітету не буде: антитіла до COVID-19 живуть лише кілька місяців, - вчені

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Колективного імунітету не буде: антитіла до COVID-19 живуть лише кілька місяців, - вчені
Дослідники з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що із часом кількість людей з антитілами від коронавірусу знижується.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.

У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.

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При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.

Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.

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Топ коментарі

  • Rick Wandall
    Ну тогда и вакцина получается бесполезна, тем более наспех сделанная.
  • Max Tik
    Який зручний вірус - немає антитіл і карантином можна крутити як циган сонцем ... Чим більше вони п"здять тим менше їм вірять, скоро за слово карантин будуть бити на вулиці в зуби ...
  • Обычный человек
    Заголовок откровенно "желтый" и не соответствует действительности.

    Антитела живут несколько месяцев, да, но Т-лимфоциты, которые распознают вирус и дают команду на выработку антител Б-лимфоцитам, имеют иммунную память, согласно последним исследованиям, иммунная память, вырабатывается на десятилетия.
    Согласно анализу повторных заражений, коих, подтвержденных, около сотни на миллионы переболевших, подавляющее большинство не имеет симптомов, а те, кто имеют, переносят в мягкой, легкой форме.
    Ученые (Швеция, Япония, Канада, Великобритания) говорят, что они "спокойны" на счет повторного заражения.
    В некоторых регионах, группы населения уже выработали коллективный иммунитет и количество заражений резко начало снижаться - некоторые регионы Бразилии, Сингапур, Некоторые регионы Южной Америки, Нью-Йорк и много прочих.
    Для коллективного иммунитета нужно что бы переболело (согласно модели для конкретно SARScov2) от 50 до 61%.
    Летальность, по оценке ВООЗ и СиДиСи и других организаций, - от 0,3% до 0,8%, в зависимости от региона.
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