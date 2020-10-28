Колективного імунітету не буде: антитіла до COVID-19 живуть лише кілька місяців, - вчені

Дослідники з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що із часом кількість людей з антитілами від коронавірусу знижується.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.

У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.

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При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.

Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.

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