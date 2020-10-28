На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим

Білоруські прикордонники вживають заходів, щоб не допускати на територію країни людей з трьох сусідніх країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в республіці Білорусь Ігор Кизим.

"Прикордонники й інші структури вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі та України. Вони таки продовжують вважати Україну загрозою. Все це безпідставно, але це комусь потрібно, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо учасників протесту", - зазначив посол.

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