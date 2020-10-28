Нацполіція підвищила кількість розкритих корупційних злочинів на третину, - Венедіктова

Нацполіція у співпраці з органами прокуратури налагодила системну роботу в сфері боротьби з корупцією.

Про це, цитуючи слова генпрокурора Ірини Венедіктової, на сторінці в мережі Facebook повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Венедіктова заслухала звіт з розслідування корупційних правопорушень та обговорила з учасниками наради актуальні питання у резонансних кримінальних проваджень цієї категорії.

"Понад 80% кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень розслідує Національна поліція України у тісній співпраці з органами прокуратури. На третину цьогоріч збільшилася кількість викритих таких злочинів, на 20% кількість засуджених осіб. Нам вдалося налагодити системну роботу, проте необхідно докласти спільних зусиль для підвищення ефективності розслідування, щоб винні у корупційних злочинах усіх рівнів були справедливо покарані", - підкреслила Ірина Венедіктова.

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Глава МВС Арсен Аваков відзначив, що обсяг спільної роботи - колосальний. А органи внутрішніх справ працюють з прокуратурою, для того, щоб знизити рівень корупції в Україні та показати суспільству результати роботи.

За категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем – 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою - 136, зловживання владою або службовим становищем – 147 та зловживання впливом 43.

За словами Голови Нацполіції Ігоря Клименка, цього року також було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду.