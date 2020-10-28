Депутатка Лиманської міськради в 2014 році організовувала "референдум" за НЗФ "ДНР", - прокуратура

Депутатці Лиманської міськради повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, жінці загрожує від 5 до 10 років за гратами.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2014 року 49-річна мешканка м. Лиман, виконуючи функції члена територіальної та голови дільничної виборчих комісій, приймала участь у проведенні так званого "загального обласного референдуму" з питання визнання державної самостійності "ДНР". Після завершення псевдо-референдуму бюлетені, протоколи та інші документи, що підтверджують його проведення, передано представникам окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області", - сказано в повідомленні прокуратури.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією або без конфіскації майна.

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