Кабмін додатково виділив майже 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції, які безпосередньо зайняті у боротьбі з коронавірусом

Кабмін України виділив 1,979 млрд грн на доплати працівникам Національної поліції, які безпосередньо залучені в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в постанові уряду №966 від 13 жовтня.

Зокрема, Кабмін додатково виділив 1 979 058 000 грн з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Таким чином, сума на доплати працівникам Нацполіції становить 4 228 919 000 грн, а загальна сума на доплати працівникам силових відомств, яка виділена з Фонду боротьби з коронавірусом, становить 4 680 183 300 грн.

Як повідомлялося, в червні Кабмін виділив 2,7 млрд грн на доплати безпосередньо зайнятим в боротьбі з коронавірусом співробітникам підзвітних відомств. Зокрема, уряд виділив з Фонду боротьби з коронавірусом 2 701 125 300 грн, в тому числі для апарату МВС - 171 081,6 тис. грн, для Нацгвардії - 125 105,5 тис. грн, для адміністрації Державної прикордонної служби - 103 774 , 7 тис. грн, для Державної служби з надзвичайних ситуацій - 51 302,5 тис. грн, для Нацполіції - 2 249 861 тис. грн.

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