15 громадян України померли від COVID-19 за кордоном, - МЗС
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Зарубіжним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 і 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на 23 жовтня закордонним дипломатичним установам України відомо про 91 випадок захворювання на COVID-19 та 15 підтверджених летальних випадків серед громадян України за кордоном", — повідомили в МЗС.
Окрім того, повідомляють дипломати, за наявними даними, 158 громадян України за кордоном вилікувалися від COVID-19.