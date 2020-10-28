Новини

Комітет Ради розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс, - "слуга народу" Булах

1 61341
Комітет Ради розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс, - "слуга народу" Булах
На ознайомленні в Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування перебувають три законопроєкти про легалізацію канабісу в медичних цілях, єдиний текст документа парламентарі ще не напрацювали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявила нардепка "Слуги народу" Лада Булах.

"У нашому комітеті на сьогодні немає єдиного проєкту закону про медичний канабіс. Як мінімум, особисто я бачила три варіанти. Над яким саме ми будемо працювати, поки не можу відповісти. Але особисто мені імпонує законопроєкт, який не тільки вносить зміни в постанову Міністерства охорони здоров'я про дозвіл використання ліків з медичного канабісу, а (передбачає. - Ред.) більш широке врегулювання цього питання: це внесення змін до п'яти існуючих законів і двох кодексів – Кримінального Адміністративного – для того, щоб Україна отримала можливість для самосійного виробництва цих ліків і використання для українських громадян і навіть для експорту", – зазначила Булах.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня і відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Одне з них стосувалося легалізації медичного канабісу. За попередніми даними, схвально відповіли на це питання майже 65% респондентів.

Також читайте: Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього

Топ коментарі

  • Стрелок
    вчера очень в тему сказал Вересень
    "суть не в том что канабис будет применяться в медицине. это хорошо. тут другое - выращивание! а вот это золотое дно для наркодилеров. и всегда можно купив лицензию на медицинский канабис ссылаться на нее"
  • Валерия Ларченко b661826f
    То есть вы,мрази,спёрли деньги у онко больных,которые им нужны уже сейчас и про канабис затрындели?вас не на Майдане повесить надо ,как хотят,а напротив института рака,ублюдки конченые...
  • Владимир c2a8b9e2
    Для этого и проводился опрос зе-падлюками.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини