Комітет Ради розглядає три варіанти законопроєкту про медичний канабіс, - "слуга народу" Булах

На ознайомленні в Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування перебувають три законопроєкти про легалізацію канабісу в медичних цілях, єдиний текст документа парламентарі ще не напрацювали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявила нардепка "Слуги народу" Лада Булах.

"У нашому комітеті на сьогодні немає єдиного проєкту закону про медичний канабіс. Як мінімум, особисто я бачила три варіанти. Над яким саме ми будемо працювати, поки не можу відповісти. Але особисто мені імпонує законопроєкт, який не тільки вносить зміни в постанову Міністерства охорони здоров'я про дозвіл використання ліків з медичного канабісу, а (передбачає. - Ред.) більш широке врегулювання цього питання: це внесення змін до п'яти існуючих законів і двох кодексів – Кримінального Адміністративного – для того, щоб Україна отримала можливість для самосійного виробництва цих ліків і використання для українських громадян і навіть для експорту", – зазначила Булах.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня і відповісти на п'ять важливих для кожного питань. Одне з них стосувалося легалізації медичного канабісу. За попередніми даними, схвально відповіли на це питання майже 65% респондентів.

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