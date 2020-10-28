"Укрзалізниця" може обмежити продаж квитків на поїзди до 50%, - Криклій

"Укрзалізниця" може обмежити продаж квитків на поїзди до 50%, якщо такі рекомендації надійдуть від Міністерства охорони здоров'я.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо кількість захворюваності на COVID-19 продовжить рости, МОЗ може дати рекомендації про продаж квитків на поїзди в шаховому порядку.

"Якщо буде відповідна рекомендація МОЗ, то цілком ймовірно. Ми це обговорюємо на комісії. МОЗ виступає з ініціативою, тому що вони бачать зростання. Досі, на жаль, зростає кількість хворих", - сказав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продаж квитків у міста "червоної зони" відновили через дотримання "Укрзалізницею" карантинних вимог, - Криклій