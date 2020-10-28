Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" побували вандали, - міськрада
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У відкритому тиждень тому новому пасажирському терміналі міжнародного аеропорту "Запоріжжя" вандали зіпсували деякі деталі інтер'єру.
Про це повідомляється на сайті Запорізької міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"У вбиральнях повивертали крани, зламали ручки і зіпсували техніку операторів", - йдеться в повідомленні.
Запорожців закликали бережно ставитися до майна громади, поводитися відповідально і не скоювати актів вандалізму.
Новий термінал аеропорту "Запоріжжя" розпочав роботу 19 жовтня. У перші дні тут обслуговували тільки внутрішні рейси в Київ, а з 21 жовтня почали обслуговувати і міжнародні рейси.
Крім того, в аеропорту, в одному з перших в Україні проходить тестування інклюзивна система, яка допоможе покращити рівень обслуговування людей з порушеннями слуху.