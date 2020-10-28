Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв

Якщо цих повій не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд і люстрацію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Проститутки в мантіях, які обслуговували всіх президентів і за це розставлялися та зберігаються на високих посадах суддів, іменем України руйнують закони, які з такими зусиллями були ухвалені після Євромайдану.

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Якщо не карати посадовців за приховування майна та за неспроможність його пояснити, е-декларування не матиме сенсу - корупціонери просто не звітуватимуть, як у безтурботні для них часи Януковича.

Я віддав важливу частину свого життя, щоб це припинилося. Тепер в мене відчуття, що цю частину в мене відбирають. Якщо цих проституток не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд, який почав відправляти таких перевертнів в мантіях за грати, та багатостраждальну люстрацію", - заявив Соболєв.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.