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Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв

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Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв
Якщо цих повій не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд і люстрацію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Проститутки в мантіях, які обслуговували всіх президентів і за це розставлялися та зберігаються на високих посадах суддів, іменем України руйнують закони, які з такими зусиллями були ухвалені після Євромайдану.

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Якщо не карати посадовців за приховування майна та за неспроможність його пояснити, е-декларування не матиме сенсу - корупціонери просто не звітуватимуть, як у безтурботні для них часи Януковича.

Я віддав важливу частину свого життя, щоб це припинилося. Тепер в мене відчуття, що цю частину в мене відбирають. Якщо цих проституток не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд, який почав відправляти таких перевертнів в мантіях за грати, та багатостраждальну люстрацію", - заявив Соболєв.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв 01

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Так вы же, козлы, до этого и довели.

    Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 2988
  • Алла Новосад 5b57f84f
    В нього дружина працює на Бєню і Медведчука, і все Ок, суперпатріоту Єгоркє ніде не тисне.
  • Свояк_UA
    опа Єгорка, як там на державних харчах у Зелі, разом з Мустафою норм живеться?
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