Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп, ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Проститутки в мантіях, які обслуговували всіх президентів і за це розставлялися та зберігаються на високих посадах суддів, іменем України руйнують закони, які з такими зусиллями були ухвалені після Євромайдану.
Якщо не карати посадовців за приховування майна та за неспроможність його пояснити, е-декларування не матиме сенсу - корупціонери просто не звітуватимуть, як у безтурботні для них часи Януковича.
Я віддав важливу частину свого життя, щоб це припинилося. Тепер в мене відчуття, що цю частину в мене відбирають. Якщо цих проституток не зупинити, наступними рішеннями вони скасують Антикорупційний суд, який почав відправляти таких перевертнів в мантіях за грати, та багатостраждальну люстрацію", - заявив Соболєв.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.