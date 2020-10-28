Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату
Як передає Цензор.НЕТ. про це свідчить постанову № 996 від 26 жовтня.
"Встановити, що в жовтні 2020 року і в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів і винагороду членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначається відповідно до умов контрактів", - йдеться в постанові.
Таким чином, Кабмін відновив дію пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки".
Нагадаємо, 10 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців з 1 квітня не повинні перевищувати 47 тис. грн. Нардепи прийняли зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників і суддів в 10 мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата зараз встановлена на рівні 4 723 гривень).