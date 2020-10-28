Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату

Кабінет міністрів зняв обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів і членів наглядових рад державних підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ. про це свідчить постанову № 996 від 26 жовтня.

"Встановити, що в жовтні 2020 року і в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів і винагороду членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначається відповідно до умов контрактів", - йдеться в постанові.

Таким чином, Кабмін відновив дію пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки".

Нагадаємо, 10 квітня Президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців з 1 квітня не повинні перевищувати 47 тис. грн. Нардепи прийняли зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників і суддів в 10 мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата зараз встановлена ​​на рівні 4 723 гривень).

Також читайте: МОН обіцяє до липня 2021 року підвищити зарплату вчителям до 7000 гривень