У парламенті створять групу для розробки змін до закону про гральний бізнес

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив створити в парламенті робочу групу для розробки змін до закону про гральний бізнес.

Про це повідомили в інформаційному управлінні апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що комітет розглянув питання з приводу прийнятого Кабінетом міністрів рішення про створення комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також затвердження її голови та її членів.

Народні депутати наголосили, що закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" містить колізію: дві частини статті 7 закону по-різному визначають, хто саме проводить конкурс з добору членів комісії.

"В одній частині це повинен бути Кабінет Міністрів із залученням до конкурсної комісії кандидатів від профільного комітету, а в іншій - це повинна бути комісія з вищого корпусу державної служби за загальною процедурою відбору державних службовців. Однак, Кабінет міністрів, не маючи на це повноважень, самостійно вибрав одну з цих норм", - зазначили в комітеті.

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Члени комітету висловилися за необхідність врегулювання колізії і закликали КМУ діяти в рамках закону.

"Комітет вирішив: направити запит до Кабінету міністрів про порядок прийняття рішення про створення комісії з регулювання азартних ігор і лотерей і затвердження глави і її членів, створити робочу групу з розробки в стислі терміни змін до закону "Про гральний бізнес" з урахуванням побажань, висловлених під час засідання", - сказано в повідомленні.