За добу від COVID-19 померли 15 киян, одужали - 221, виявлено 563 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 563 людини, 15 хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли ще 563 людини. Померли 15 хворих. Усього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 35 450", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 296 жінок віком від 18 до 96 років і 19 дівчаток від двох до 17 років. А також 228 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв і 20 хлопчиків від двох до 17 років. Захворіли також 14 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужала за минулу добу 221 людина. Усього коронавірус подолали 12 146 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 129, у Дніпровському – 84 та в Солом'янському районі – 80 випадків.

"На жаль, збільшується в нас і кількість хворих, що потребують госпіталізації. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1866 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 494 пацієнти - у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 - під апаратами ШВЛ. Іще 146 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах сьогодні лікують 491 хворий", - зазначив мер Києва.