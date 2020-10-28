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Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко

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Від завтра відновлюється навчання в столичних школах, але на карантині залишаються 8 шкіл і 587 класів, - Кличко
Завтра, 29 жовтня, відновлюється навчання після канікул у столичних школах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

"З 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів в 186 школах Києва - через захворювання педагогів і учнів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що після виборів у всіх школах міста, де були розташовані ділянки, здійснили дезінфекцію. А 95 відсотків навчальних закладів - 420 шкіл - за заявками директорів вже підключені до опалення.

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"Думаю, учні безпечно зможуть повернутися за парти. Але, підкреслю: ми тримаємо ситуацію на контролі й оперативно приймаємо рішення щодо карантину в окремих школах. Або про переведення окремих класів на дистанційне навчання", - зазначив Віталій Кличко.

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Топ коментарі

  • Гептимирон
    Переведите детей на дистанционное обучение! Идиоты! В "Оберіге", где лечение короны от 12 тыс. нет мест. Чего вы ждете?
  • Николай Тесля 2d4d7d57
    Ковид Кличку токо на пользу пошел,какая бурная деятельность.
  • Andy Sok
    Я больше к тому, что уже сейчас все кто не хочет рисковать - могут это сделать. Просто сидите дома и любите мозги друг другу а не тем, кто осознанно делает иной выбор.
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