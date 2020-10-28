Справа про заволодіння майном Нацгвардії: ВАКС зменшив на 20 млн суму застави екснардепу Микитасю

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави до 80,5 млн грн екснардепу і колишньому президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

"У вівторок, 27 жовтня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді ВАКС від 02 жовтня 2020 року, якою підозрюваному продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30 листопада 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн. За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді та постановила нову ухвалу, якою продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 листопада 2020 року та визначила підозрюваному заставу в розмірі 80,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення набуло законної сили з моменту його проголошення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.