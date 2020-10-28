Головлікар тульчинської райлікарні Лисиця помер від COVID-19

Віталія Лисицю госпіталізували з коронавірусом 16 жовтня, 22 жовтня перевели до Вінниці. Але врятувати життя свого колеги медикам не вдалося.

Про смерть головлікаря тульчинської райлікарні повідомила в фейсбуці народна депутатка Лариса Білозір, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52-му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина - ускладнення, викликані коронавірусною хворобою", - написала Білозір.

За її словами, головлікаря Тульчинської ЦРЛ госпіталізований в лікарні 16 жовтня з діагнозом COVID-19, а 22 жовтня в зв'язку з погіршенням стану здоров'я він був переведений до Вінниці.

Врятувати життя Віталія Лисиці вінницьким медикам не вдалося.

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Це вже друга смерть від COVID-19 глави райлікарні на Вінниччині. 13 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померла головлікарка Томашпільської ЦРЛ Олена Миронишина-Краківська.