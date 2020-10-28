Головлікар тульчинської райлікарні Лисиця помер від COVID-19
Про смерть головлікаря тульчинської райлікарні повідомила в фейсбуці народна депутатка Лариса Білозір, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52-му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина - ускладнення, викликані коронавірусною хворобою", - написала Білозір.
За її словами, головлікаря Тульчинської ЦРЛ госпіталізований в лікарні 16 жовтня з діагнозом COVID-19, а 22 жовтня в зв'язку з погіршенням стану здоров'я він був переведений до Вінниці.
Врятувати життя Віталія Лисиці вінницьким медикам не вдалося.
Це вже друга смерть від COVID-19 глави райлікарні на Вінниччині. 13 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померла головлікарка Томашпільської ЦРЛ Олена Миронишина-Краківська.