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Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, дев'ять зазнали різних травм, - поліція. ФОТО

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Унаслідок вибуху на газопереробній станції в Харківській області загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"За попередньою інформацією, в результаті події дві людини загинули, 9 зазнали різних травм", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що близько 11:47 до службу 102 надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого горіння. Задимлення охоплює майже 200 кв. метрів.

Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, девять зазнали різних травм, - поліція 01

На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.

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Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, девять зазнали різних травм, - поліція 02

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає тюремне ув'язнення на термін від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, девять зазнали різних травм, - поліція 03

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