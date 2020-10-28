Вибух на газопереробній станції під Харковом: двоє людей загинули, дев'ять зазнали різних травм, - поліція. ФОТО

Унаслідок вибуху на газопереробній станції в Харківській області загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області

"За попередньою інформацією, в результаті події дві людини загинули, 9 зазнали різних травм", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що близько 11:47 до службу 102 надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого горіння. Задимлення охоплює майже 200 кв. метрів.

На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.

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За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає тюремне ув'язнення на термін від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.