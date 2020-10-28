На сьогодні 52% житлових будинків України підключені до опалення, - заступниця голови Мінрегіону Хоцянівська

Заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська розповіла, що на сьогодні в Україні вже 65% котелень підключені до централізованого теплопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ситуація трохи змінилася з підключенням житлового фонду – на сьогодні 52% житлових будинків підключені до опалення. Лише 85% житлового фонду у Києві підключено до опалення. Але якщо говорити про те, щоб регулювати це питання – його не можна відрегулювати централізовано, а лише окремо по кожному будинку. Зрозуміло, що це і процес тривалий, і технічно це складно зробити, бо кількість працівників на підприємствах обмежена. На сьогодні соціальна сфера підключена на 61%, ситуація в країні поступово покращується", – заявила заступниця міністра.

За її словами, на сьогодні масштабно не включається лише житловий фонд східних областей.

"Я не хочу сказати, що на сході є проблеми, я хочу сказати, що житлово-комунальне господарство в цьому році як ніколи було готове до початку опалювального сезону. Жодна котельня сьогодні не включена лише в Херсонськкій області – і це пов’язано із температурним режимом, тобто там ще висока температура. Там, де ще сьогодні достатньо тепло, житловий фонд не підключається. І взагалі завжди так планувалося, що опалювальний сезон в переважній більшості східних областей починався з 1 листопада", - зазначила Хоцянівська.